Советник Зеленского заявил о выходе на компромисс в переговорах с Россией
Россия и Украина в рамках переговоров начали выходить на компромиссные позиции, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого передает «РИА Новости».
«Российская сторона с начала переговоров была очень ультимативна… Позиции сторон были очень разными и мы только сейчас начали выходить на какой-то компромисс», — сказал Подоляк в интервью телеканалу «Украина 24».
По его словам, одной из тем переговоров являются гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает, что модель такого договора будет предполагать участие стран-гарантов, которые с юридической точки зрения «будут обязаны вмешиваться».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Киев обсуждают демилитаризацию Украины по шведскому или австрийскому варианту, что может рассматриваться как компромисс
С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье. Лавров заявил, что в ходе встречи Кулеба не предложил ничего нового.
Российская сторона требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности. Киев хочет достичь заключения мира, немедленного прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности для Украины.