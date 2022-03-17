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Захарова заявила об отсутствии активных переговоров России и США

Ведомости

Российская сторона сейчас не ведет активных переговоров с США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев.Live».

«Сейчас никакого активного переговорного процесса [с США], естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам, и даже не проблемным вопросам, а проблемам — точечные контакты», — заявила Захарова. Она отметила, что Москва полгода активно «раскачивала» переговорный процесс с США по нескольким темам, в том числе по кибербезопасности, глобальной безопасности и Украине.

В январе Россия провела серию переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, на которых обсуждались предложения страны по гарантиям безопасности. Предложения были опубликованы в декабре прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Документы предполагали в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, на Украину и Грузию.

После переговоров США и НАТО передали Москве письменные ответы на ее предложения. Путин заявил, что стороны не учли принципиальные озабоченности России в своих ответах. Москва также направила США и НАТО письменный ответ.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что сложившуюся в мире ситуацию нельзя было решить, не начав спецоперацию. Он напомнил, что страна много лет вела переговоры с НАТО о его нерасширении на восток, а также предлагала предоставить ей гарантии безопасности, однако этого сделано не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных