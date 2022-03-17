Захарова заявила об отсутствии активных переговоров России и США
Российская сторона сейчас не ведет активных переговоров с США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев.Live».
«Сейчас никакого активного переговорного процесса [с США], естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам, и даже не проблемным вопросам, а проблемам — точечные контакты», — заявила Захарова. Она отметила, что Москва полгода активно «раскачивала» переговорный процесс с США по нескольким темам, в том числе по кибербезопасности, глобальной безопасности и Украине.
В январе Россия провела серию переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, на которых обсуждались предложения страны по гарантиям безопасности. Предложения были опубликованы в декабре прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Документы предполагали в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, на Украину и Грузию.
После переговоров США и НАТО передали Москве письменные ответы на ее предложения. Путин заявил, что стороны не учли принципиальные озабоченности России в своих ответах. Москва также направила США и НАТО письменный ответ.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что сложившуюся в мире ситуацию нельзя было решить, не начав спецоперацию. Он напомнил, что страна много лет вела переговоры с НАТО о его нерасширении на восток, а также предлагала предоставить ей гарантии безопасности, однако этого сделано не было.