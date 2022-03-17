Захарова заявила об отсутствии активных переговоров России и США

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что сложившуюся в мире ситуацию нельзя было решить, не начав спецоперацию. Он напомнил, что страна много лет вела переговоры с НАТО о его нерасширении на восток, а также предлагала предоставить ей гарантии безопасности, однако этого сделано не было.