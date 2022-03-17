Рогозин напомнил о призыве Байдена бомбить Белград после его слов о Путине

В качестве подтверждения своих слов Рогозин опубликовал видео с архивным выступлением Байдена, где тот говорит о Белграде. «Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», — заявил Рогозин.