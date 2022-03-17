Рогозин напомнил о призыве Байдена бомбить Белград после его слов о Путине
Президент США Джо Байден ранее сообщил, что именно он предложил бомбить мирный Белград в 1999 г. и отправить летчиков США уничтожать все мосты на Дунае, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя слова Байдена о том, что Путин является «военным преступником».
В качестве подтверждения своих слов Рогозин опубликовал видео с архивным выступлением Байдена, где тот говорит о Белграде. «Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», — заявил Рогозин.
Накануне Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Путина «военным преступником». При этом сперва президент ответил отрицательно, после чего вышел из комнаты, вернулся и, переспросив журналиста, ответил на вопрос утвердительно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Байдена о Путине непростительными и также напомнил о бомбежках США в различных странах. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — заявил пресс-секретарь.