Песков назвал непростительными слова Байдена о Путине

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. Он назвал целью операции защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После этого западные страны, в том числе США, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.