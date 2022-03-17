Песков назвал непростительными слова Байдена о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростительными слова президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине, сообщили «РИА Новости». Накануне в ходе брифинга Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — заявил Песков.
Байден, отвечая на вопрос журналиста, сначала ответил отрицательно. Затем он поговорил с другими присутствовавшими, вышел из комнаты, вернулся и переспросил журналиста, после чего ответил на вопрос утвердительно.
24 февраля Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. Он назвал целью операции защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После этого западные страны, в том числе США, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.