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Песков назвал непростительными слова Байдена о Путине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростительными слова президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине, сообщили «РИА Новости». Накануне в ходе брифинга Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».

«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — заявил Песков.

Байден, отвечая на вопрос журналиста, сначала ответил отрицательно. Затем он поговорил с другими присутствовавшими, вышел из комнаты, вернулся и переспросил журналиста, после чего ответил на вопрос утвердительно.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. Он назвал целью операции защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После этого западные страны, в том числе США, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных