Минобороны сообщило об уничтожении хранилища с ракетами и боеприпасами на Украине
Российские войска уничтожили хранилища с ракетами и боеприпасами в Ровенской области Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте САРНЫ Ровенской области. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У», — заявил Конашенков.
По данным министерства, за сутки авиация и средства ПВО России сбили в воздухе по одному украинскому Ми-8 и Ми-24, 12 беспилотников, в том числе три «Байрактар ТБ-2». Авиация поразила 46 украинских военных объектов: 11 зенитных ракетных комплексов, одну установку реактивной системы залпового огня, три командных пункта, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.
Также Конашенков рассказал, что США и их союзники по НАТО проводили в украинских лабораториях проект по изучению путей передачи болезней от летучих мышей к человеку, а также переноса птичьего гриппа дикими птицами.
«Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове», — заявил Конашенков. Россия, по его словам, скоро Россия представит новые документы о вывозе из Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие страны Европы.
О том, что на Украине найдены доказательства существования лабораторий, где велась разработка компонентов биологического оружия, Минобороны заявило 6 марта. По данным военных, биологическую программу на Украине проводил Пентагон. Президент Украины Владимир Зеленский эти сведения опроверг. Он подчеркнул, что страна не разрабатывала никакое оружие массового поражения, а лаборатории сохранились еще со времен СССР.