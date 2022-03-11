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Зеленский опроверг данные в разработке биологического оружия на Украине

Ведомости

Украина не разрабатывала никакое оружие массового поражения, сказал в новом обращении президент страны Владимир Зеленский. Видео заявления опубликовано в его официальном Telegram-канале.

«Я президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали», — сказал он.

Лаборатории на Украине сохранились еще со времен СССР, добавил Зеленский. Однако, заверил он, там занимаются «обычной наукой», а не военными разработками.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов со ссылкой на «различные источники» сообщил, что на Украине изучались вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусы, а также возбудители сибирской язвы и африканской чумы свиней. При участии украинских специалистов США и их союзники, по утверждению российского Минобороны, «с высокой долей вероятности» разрабатывали «биоагенты», способные «избирательно поражать различные этнические группы населения». Пентагон, по мнению ведомства, осуществлял на Украине военно-биологическую программу «в обход действующих международных договоренностей».

Также Кириллов сказал, что в украинских лабораториях изучались возможности переноса особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. По данным Минобороны, обнаружились два вида перелетных птиц, чьи маршруты пролегают преимущественно через территорию России. 

Ранее по теме: Минобороны РФ: в биолабораториях Украины изучали передачу инфекций через птиц

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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