Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов со ссылкой на «различные источники» сообщил, что на Украине изучались вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусы, а также возбудители сибирской язвы и африканской чумы свиней. При участии украинских специалистов США и их союзники, по утверждению российского Минобороны, «с высокой долей вероятности» разрабатывали «биоагенты», способные «избирательно поражать различные этнические группы населения». Пентагон, по мнению ведомства, осуществлял на Украине военно-биологическую программу «в обход действующих международных договоренностей».