Зеленский опроверг данные в разработке биологического оружия на Украине
Украина не разрабатывала никакое оружие массового поражения, сказал в новом обращении президент страны Владимир Зеленский. Видео заявления опубликовано в его официальном Telegram-канале.
«Я президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали», — сказал он.
Лаборатории на Украине сохранились еще со времен СССР, добавил Зеленский. Однако, заверил он, там занимаются «обычной наукой», а не военными разработками.
Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов со ссылкой на «различные источники» сообщил, что на Украине изучались вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусы, а также возбудители сибирской язвы и африканской чумы свиней. При участии украинских специалистов США и их союзники, по утверждению российского Минобороны, «с высокой долей вероятности» разрабатывали «биоагенты», способные «избирательно поражать различные этнические группы населения». Пентагон, по мнению ведомства, осуществлял на Украине военно-биологическую программу «в обход действующих международных договоренностей».
Также Кириллов сказал, что в украинских лабораториях изучались возможности переноса особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. По данным Минобороны, обнаружились два вида перелетных птиц, чьи маршруты пролегают преимущественно через территорию России.