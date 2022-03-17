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Медведев заявил о способности России «поставить на место» «оборзевших недругов»

Ведомости

Россия имеет достаточную мощь, чтобы поставить на место всех ее «оборзевших недругов», написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своей первой публикации в Telegram.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», — заявил он.

По мнению Медведева, Россия стала «сильной державой», имеющей возможность отстаивать собственные интересы и защищать своих граждан, проживающих в других странах. Это, как считает замглавы Совбеза, не понравилось западным государствам, «русофобия» которых якобы «сорвалась с цепи». Бывший президент России полагает, что другие государства хотят загнать страну в угол, поставить ее «на колени», «перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира», сделать слабой и покорной или «раздербанить на части». 

Медведев добавил, что международная ситуация в мире в настоящее время обострилась. Причиной этого он назвал расширение НАТО на восток, ближе к российской границе. Также, по мнению политика, против страны идет «экономическая и информационная война». Вдобавок он указал на «бесконечные угрозы и запугивания», а также «яростное преследование» россиян за границей, но примеры таких случаев не назвал. 

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от «геноцида» со стороны «киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

За это Евросоюз, США и ряд других государств ввели санкции против России. Ограничения коснулись экономической, финансовой и торговой сфер. Фактически замороженной оказалась примерно половина золотовалютных резервов Центробанка, то есть около $300 млрд. Западные страны ввели персональные санкции в отношении политиков, бизнесменов и журналистов России, в черный список попали в том числе Путин и Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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