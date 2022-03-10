Медведев пообещал жесткий ответ России на действия зарубежных политиков

В законопроекте предлагается назначать временную администрацию в компаниях, которые решили уйти с российского рынка. После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. В правительстве «Ведомостям» сообщили, что законопроект был рассмотрен на заседании кабмина и затем будет внесен в Госдуму в ближайшее время.