Медведев пообещал жесткий ответ России на действия зарубежных политиков
Российская сторона «принципиально и жестко» ответит на действия зарубежных политиков, которые вынуждают акционеров предприятий покинуть страну, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».
«Главная задача политиканов – оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», — подчеркнул Медведев.
По его словам, кабмин уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Медведев отметил, что первостепенная задача для правительства в нынешних условиях — это не допустить, чтобы люди остались на улице, а также создать производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами предприятий.
Политик заявил, что иностранному бизнесу будет непросто в будущем вернуться на российский рынок, и привел в пример ситуацию в 2014 г. «Пример – 2014 г., когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас», — заключил Медведев.
7 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать имущество иностранных компаний, которые покидают российский рынок. 9 марта партия сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России, в котором предусмотрен «первый шаг к национализации» имущества таких компаний.
В законопроекте предлагается назначать временную администрацию в компаниях, которые решили уйти с российского рынка. После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. В правительстве «Ведомостям» сообщили, что законопроект был рассмотрен на заседании кабмина и затем будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
Власти ЕС и США заявили, что в случае национализации имущества иностранных компаний в России они будут арестовывать российскую недвижимость на своих территориях. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие шаги приведут к «обоюдным негативным последствиям».