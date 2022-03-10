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Политика

Медведев пообещал жесткий ответ России на действия зарубежных политиков

Ведомости

Российская сторона «принципиально и жестко» ответит на действия зарубежных политиков, которые вынуждают акционеров предприятий покинуть страну, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

«Главная задача политиканов – оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», — подчеркнул Медведев.

По его словам, кабмин уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Медведев отметил, что первостепенная задача для правительства в нынешних условиях — это не допустить, чтобы люди остались на улице, а также создать производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами предприятий.

Политик заявил, что иностранному бизнесу будет непросто в будущем вернуться на российский рынок, и привел в пример ситуацию в 2014 г. «Пример – 2014 г., когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас», — заключил Медведев.

7 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать имущество иностранных компаний, которые покидают российский рынок. 9 марта партия сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России, в котором предусмотрен «первый шаг к национализации» имущества таких компаний.

В законопроекте предлагается назначать временную администрацию в компаниях, которые решили уйти с российского рынка. После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. В правительстве «Ведомостям» сообщили, что законопроект был рассмотрен на заседании кабмина и затем будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Власти ЕС и США заявили, что в случае национализации имущества иностранных компаний в России они будут арестовывать российскую недвижимость на своих территориях. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие шаги приведут к «обоюдным негативным последствиям».

Ранее по теме: Законопроект о возможности национализации иностранных компаний вносят в Госдуму

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных