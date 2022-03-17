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Песков объяснил слова Путина о «самоочищении» российского общества

Ведомости

Многие граждане России в текущие времена показывают свою сущность и демонстрируют предательство, после чего сами исчезают из общественной жизни — именно таким образом происходит очищение российского общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее высказывание президента Владимира Путина о «самоочищении» России.

16 марта Путин в начале совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов выступил с тезисом, что российский народ «всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их». По его словам, «такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит» Россию.

«В подобные нелегкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально экзальтированные ситуации, как раз очень много людей показывают свою сущность, и очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни — кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями», — сказал Песков журналистам.

В ответ на вопрос о том, можно ли назвать первым шагом к очищению то, что на дверях выступающих с антивоенной позицией граждан появляются буквы Z — маркировка на некоторой российской военной технике, которая участвует в военной операции на Украине, представитель Кремля ответил: «Не думаю, что это какой-то шаг к очищению». «Сейчас же все очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему. Подавляющее большинство тех, кто эмоционально поддерживают президента. Очень многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддерживать президента. Но их подавляющее большинство», — отметил пресс-секретарь Путина.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных