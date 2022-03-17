Песков объяснил слова Путина о «самоочищении» российского общества

В ответ на вопрос о том, можно ли назвать первым шагом к очищению то, что на дверях выступающих с антивоенной позицией граждан появляются буквы Z — маркировка на некоторой российской военной технике, которая участвует в военной операции на Украине, представитель Кремля ответил: «Не думаю, что это какой-то шаг к очищению». «Сейчас же все очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему. Подавляющее большинство тех, кто эмоционально поддерживают президента. Очень многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддерживать президента. Но их подавляющее большинство», — отметил пресс-секретарь Путина.