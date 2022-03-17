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Путин назвал правильным и своевременным присоединение Крыма к России

Ведомости

Присоединение Крыма к России было правильным и своевременным решением, если посмотреть на происходящее сейчас в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

По словам президента, в феврале-марте 2014 г. жители Крыма проявили мужество и «стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве».

«Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясным», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных