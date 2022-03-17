Путин назвал правильным и своевременным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было правильным и своевременным решением, если посмотреть на происходящее сейчас в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
По словам президента, в феврале-марте 2014 г. жители Крыма проявили мужество и «стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве».
«Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясным», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.