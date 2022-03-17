Путин назвал правильным и своевременным присоединение Крыма к России

«Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясным», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).