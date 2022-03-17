Лукашенко рассказал о договоре, который Москва предложила Киеву

«Россия предлагает Украине (Путин — Зеленскому), я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Президент выразил уверенность в том, что спецоперация России на Украине скоро кончится миром и Россия не проиграет.