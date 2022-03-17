Лукашенко рассказал о договоре, который Москва предложила Киеву
Российская сторона предложила Украине абсолютно приемлемый вариант договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
«Россия предлагает Украине (Путин — Зеленскому), я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Президент выразил уверенность в том, что спецоперация России на Украине скоро кончится миром и Россия не проиграет.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Россия и Украина в ходе переговоров выработали конкретные формулировки, близкие к согласованию, однако не раскрыл подробностей. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев предложил шведский и австрийский вариант демилитаризации: нейтральное демилитаризованное государство, но с собственной армией и военно-морскими силами.
О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля. Российская сторона требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности. Киев хочет достичь заключения мира, немедленного прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности для Украины.