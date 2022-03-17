Газета
Политика

В Белоруссии сообщили о предотвращенном теракте против российских военных

Ведомости

Сотрудники белорусского КГБ задержали лиц, подозреваемых в подготовке теракта против российских военнослужащих, передает Агентство телевизионных новостей республики.

Отмечается, что теракт планировалось осуществить в Мозырском районе Гомельской области Белоруссии, недалеко от границы с Украиной. «Организаторы планировали его [теракт] направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

Из видеоанонса следует, что подозреваемые были задержаны на стадии подготовки к преступлению. Отмечается, что они планировали напасть на солдат и забрать у них оружие, а также устроить теракт на железной дороге.

1 марта в Telegram-канале оппозиционной инициативы Bypol, признанной в стране экстремистской, появилось сообщение о том, что ее члены нарушили работу светофоров и стрелочных переводов, а также заблокировали движение на двух участках железной дороги. Еще на одном участке БелЖД были закорочены рельсовые цепи.

МВД республики подтвердило три факта уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в ночь с 28 февраля на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей. Ведомство предупредило об ответственности виновных в блокировании железной дороги и сообщило о том, что ряд подозреваемых уже были задержаны.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за последнюю неделю белорусские военные сбили две ракеты «Точка-У», пущенные в сторону Белоруссии с территории Украины. Он заявил, что Минск будет вынужден ответить, если Киев будет продолжать эскалацию, но выразил уверенность, что «воевать с Украиной» не придется и Белоруссия не будет втянута в конфликт.

Украина ранее обвинила Белоруссию в вооруженной агрессии — по оценке Киева, с начала российской военной операции 24 февраля республика предоставляла свою территорию для наступления российских войск. Лукашенко утверждает, что роль Минска в операции — предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Также он заявлял, что с территории Украины в Белоруссию привозили оружие и готовили бандформирования для провокаций в республике.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных