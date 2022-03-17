В Белоруссии сообщили о предотвращенном теракте против российских военных
Сотрудники белорусского КГБ задержали лиц, подозреваемых в подготовке теракта против российских военнослужащих, передает Агентство телевизионных новостей республики.
Отмечается, что теракт планировалось осуществить в Мозырском районе Гомельской области Белоруссии, недалеко от границы с Украиной. «Организаторы планировали его [теракт] направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны», — говорится в сообщении.
Из видеоанонса следует, что подозреваемые были задержаны на стадии подготовки к преступлению. Отмечается, что они планировали напасть на солдат и забрать у них оружие, а также устроить теракт на железной дороге.
1 марта в Telegram-канале оппозиционной инициативы Bypol, признанной в стране экстремистской, появилось сообщение о том, что ее члены нарушили работу светофоров и стрелочных переводов, а также заблокировали движение на двух участках железной дороги. Еще на одном участке БелЖД были закорочены рельсовые цепи.
МВД республики подтвердило три факта уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в ночь с 28 февраля на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей. Ведомство предупредило об ответственности виновных в блокировании железной дороги и сообщило о том, что ряд подозреваемых уже были задержаны.
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за последнюю неделю белорусские военные сбили две ракеты «Точка-У», пущенные в сторону Белоруссии с территории Украины. Он заявил, что Минск будет вынужден ответить, если Киев будет продолжать эскалацию, но выразил уверенность, что «воевать с Украиной» не придется и Белоруссия не будет втянута в конфликт.
Украина ранее обвинила Белоруссию в вооруженной агрессии — по оценке Киева, с начала российской военной операции 24 февраля республика предоставляла свою территорию для наступления российских войск. Лукашенко утверждает, что роль Минска в операции — предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Также он заявлял, что с территории Украины в Белоруссию привозили оружие и готовили бандформирования для провокаций в республике.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.