Путин и Эрдоган обсудили ход российской спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Президент Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей», — говорится в сообщении. Эрдоган также поблагодарил Путина за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.
Помимо этого главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений. В частности, они затронули тему развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.
В канцелярии Эрдогана в свою очередь заявили, что он вновь предложил Путину организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре или Стамбуле. «Президент Эрдоган отметил, что для достижения консенсуса по некоторым вопросам может понадобиться встреча на уровне лидеров», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил изданию Cumhuriyet, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским «без колебаний». Турецкий политик предположил, что встреча глав государств может состояться в ближайшем будущем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба провели в Анталье личную встречу впервые с начала военной спецоперации на Украине. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Турция также отказалась от введения односторонних санкций против России из-за военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.