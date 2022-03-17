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Путин и Эрдоган обсудили ход российской спецоперации на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Президент Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей», — говорится в сообщении. Эрдоган также поблагодарил Путина за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.

Помимо этого главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений. В частности, они затронули тему развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.

В канцелярии Эрдогана в свою очередь заявили, что он вновь предложил Путину организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре или Стамбуле. «Президент Эрдоган отметил, что для достижения консенсуса по некоторым вопросам может понадобиться встреча на уровне лидеров», — говорится в сообщении. 

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил изданию Cumhuriyet, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским «без колебаний». Турецкий политик предположил, что встреча глав государств может состояться в ближайшем будущем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба провели в Анталье личную встречу впервые с начала военной спецоперации на Украине. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Турция также отказалась от введения односторонних санкций против России из-за военной операции на Украине.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных