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Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Арестовича

Ведомости

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в сообщении Генпрокуратуры страны, размещенном в Telegram.

Арестович 17 марта заявил о возможности проведения тотальной «рельсовой войны» — выведения из строя железных дорог на юге Украины. Необходимость в этом он объяснил нуждами Вооруженных сил Украины и борьбой со снабжением российских сил. Аналогичные действия он призвал предпринять в Белоруссии.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных