Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Арестовича
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в сообщении Генпрокуратуры страны, размещенном в Telegram.
Арестович 17 марта заявил о возможности проведения тотальной «рельсовой войны» — выведения из строя железных дорог на юге Украины. Необходимость в этом он объяснил нуждами Вооруженных сил Украины и борьбой со снабжением российских сил. Аналогичные действия он призвал предпринять в Белоруссии.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.