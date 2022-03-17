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Политика

В ДНР сообщили о гибели трех американских инструкторов

Ведомости

Народная милиция Донецкой народной республики заявила о гибели трех американских инструкторов в ходе уничтожения опорного пункта украинских сил в районе населенного пункта Марьинка, следует из публикации в Telegram-канале милиции.

«В ходе освобождения населенного пункта Марьинка от украинских боевиков был уничтожен опорный пункт 1-го механизированного батальона 54-й бригады, во время досмотра которого были обнаружены образцы иностранного вооружения – гранатомёты NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48, а также личные вещи американских инструкторов, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов», — говорится в сообщении.

Инструкторы из США приехали на Украину в 2018 г., отметили в милиции.

«В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как: капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круза Тоблина (Lt. Cruz Tomblin)», — добавили в Народной милиции.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных