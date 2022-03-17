В ДНР сообщили о гибели трех американских инструкторов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила о гибели трех американских инструкторов в ходе уничтожения опорного пункта украинских сил в районе населенного пункта Марьинка, следует из публикации в Telegram-канале милиции.
«В ходе освобождения населенного пункта Марьинка от украинских боевиков был уничтожен опорный пункт 1-го механизированного батальона 54-й бригады, во время досмотра которого были обнаружены образцы иностранного вооружения – гранатомёты NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48, а также личные вещи американских инструкторов, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов», — говорится в сообщении.
Инструкторы из США приехали на Украину в 2018 г., отметили в милиции.
«В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как: капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круза Тоблина (Lt. Cruz Tomblin)», — добавили в Народной милиции.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.