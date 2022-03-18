В Кремле ответили на вопрос о мирном договоре с Киевом
Процесс переговоров между Москвой и Киевом продолжается, российская делегация проявляет готовность ускорить работу, однако украинская сторона такой готовности не проявляет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление советника президента Украины Михаила Подоляка, что этот процесс займет от нескольких дней до полутора недель.
«Пока лишь, опять же, не вдаваясь в детали переговоров, могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовности не проявляет. Но тем не менее процесс продолжается», — заявил Песков.
На вопрос, действительно ли будет организована встреча президентов двух стран или документ может подписать представитель Владимира Путина, Песков ответил: «Это будет зависеть от модальности документа, который предстоит еще согласовать».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Россия и Украина в ходе переговоров выработали конкретные формулировки, близкие к согласованию, подробностей министр не раскрыл. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев предложил шведский и австрийский вариант демилитаризации: нейтральное демилитаризованное государство, но с собственной армией и военно-морскими силами. В Кремле сообщили, что такое предложение «может рассматриваться как компромисс».
О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье. Лавров заявил, что в ходе встречи Кулеба не предложил ничего нового.
Российская сторона требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности. Киев хочет достичь заключения мира, немедленного прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности для Украины.