Лавров: грузы с оружием для ВСУ будут законной целью России

Он добавил, что Россия не допустит поставок ВСУ зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран. Лавров напомнил таким странам, что советское и российское вооружение находятся там в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые имеют сертификат пользователя. Сертификат не разрешает передавать оружие третьим странам, отметил министр.