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Лавров: грузы с оружием для ВСУ будут законной целью России

Ведомости

Российские войска будут воспринимать как законную цель любые грузы с оружием, которые будут заезжать на территорию Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Россия не допустит поставок ВСУ зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран. Лавров напомнил таким странам, что советское и российское вооружение находятся там в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые имеют сертификат пользователя. Сертификат не разрешает передавать оружие третьим странам, отметил министр.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава готова передать Киеву ЗРК С-300, как только получит замену им от США или других стран НАТО. Также Словакия может передать Украине советские истребители МиГ-29, если на их место придут американские F-16.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных