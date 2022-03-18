Лавров: грузы с оружием для ВСУ будут законной целью России
Российские войска будут воспринимать как законную цель любые грузы с оружием, которые будут заезжать на территорию Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.
«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что Россия не допустит поставок ВСУ зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран. Лавров напомнил таким странам, что советское и российское вооружение находятся там в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые имеют сертификат пользователя. Сертификат не разрешает передавать оружие третьим странам, отметил министр.
Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава готова передать Киеву ЗРК С-300, как только получит замену им от США или других стран НАТО. Также Словакия может передать Украине советские истребители МиГ-29, если на их место придут американские F-16.