Рогозин заявил о рассмотрении в США идеи отключения России от GPS
Россию могут отключить от навигационной системы GPS, такую возможность сейчас обсуждают в США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс» (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, поэтому беспокоиться по поводу возможного отключения от GPS не стоит.
Ранее Рогозин направил NASA и другим партнерам по Международной космической станции требование снять санкции с предприятий госкорпорации. По его словам, иностранные партнеры не объяснили «Роскосмосу» причины и содержание западных санкций.
Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд.
Помимо этого около половины международных резервов России — примерно $300 млрд — оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, товары роскоши и проч.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что целью западных санкций является сдерживание России. США не рассматривают ограничительные меры против России как постоянные, говорил высокопоставленный представитель госдепартамента, слова которого передавали «РИА Новости».