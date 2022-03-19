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Рогозин заявил о рассмотрении в США идеи отключения России от GPS

Ведомости

Россию могут отключить от навигационной системы GPS, такую возможность сейчас обсуждают в США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, поэтому беспокоиться по поводу возможного отключения от GPS не стоит.

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Ранее Рогозин направил NASA и другим партнерам по Международной космической станции требование снять санкции с предприятий госкорпорации. По его словам, иностранные партнеры не объяснили «Роскосмосу» причины и содержание западных санкций.

Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд.

Помимо этого около половины международных резервов России — примерно $300 млрд — оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, товары роскоши и проч.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что целью западных санкций является сдерживание России. США не рассматривают ограничительные меры против России как постоянные, говорил высокопоставленный представитель госдепартамента, слова которого передавали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных