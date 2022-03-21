Газета
Политика

Минобороны сообщило об ударе по центру подготовки иностранных наемников на Украине

Ведомости

Российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровенской области, в результате были уничтожены более 80 наемников и националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов», — заявил Конашенков.

По его словам, в пригороде Киева российские войска взяли под контроль заглубленный командный пункт ВСУ, в котором добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий. Также ВС России уничтожили склад боеприпасов и штаб механизированной бригады высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования, 8 танков, 4 БМП и 3 БТР. Ночью российская авиация поразила 44 военных объекта Украины, добавил Конашенков.

Накануне Конашенков сообщил об уничтожении центра подготовки сил спецопераций ВСУ в Житомирской области. В результате было уничтожено более 100 военнослужащих сил спецопераций и иностранных наемников.

Ранее по теме: МО РФ сообщило об ударе по центру ВСУ с иностранными наемниками

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных