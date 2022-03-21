Минобороны сообщило об ударе по центру подготовки иностранных наемников на Украине
Российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровенской области, в результате были уничтожены более 80 наемников и националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов», — заявил Конашенков.
По его словам, в пригороде Киева российские войска взяли под контроль заглубленный командный пункт ВСУ, в котором добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий. Также ВС России уничтожили склад боеприпасов и штаб механизированной бригады высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования, 8 танков, 4 БМП и 3 БТР. Ночью российская авиация поразила 44 военных объекта Украины, добавил Конашенков.
Накануне Конашенков сообщил об уничтожении центра подготовки сил спецопераций ВСУ в Житомирской области. В результате было уничтожено более 100 военнослужащих сил спецопераций и иностранных наемников.