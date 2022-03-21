Минобороны сообщило об ударе по центру подготовки иностранных наемников на Украине

По его словам, в пригороде Киева российские войска взяли под контроль заглубленный командный пункт ВСУ, в котором добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий. Также ВС России уничтожили склад боеприпасов и штаб механизированной бригады высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования, 8 танков, 4 БМП и 3 БТР. Ночью российская авиация поразила 44 военных объекта Украины, добавил Конашенков.