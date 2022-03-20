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МО РФ сообщило об ударе по центру ВСУ с иностранными наемниками

Ведомости

Вооруженные силы РФ нанесли удар ракетами воздушного базирования по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Центр находится в районе населенного пункта Овруч Житомирской области. 

«Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников», — сказал Конашенков в ходе брифинга. 

Конашенков также сообщил об ударе крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря по цехам Нижинского ремонтного завода, где ремонтировалась поврежденная украинская бронетанковая техника. Также в Николаевской области российские военные уничтожили базу ВСУ с горюче-смазочными материалами. По словам Конашенкова, с этой базы шли поставки топлива для украинской бронетехники в районы боевых действий на юге Украины. 

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение. Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. 

Ранее глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время Мединский указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. По словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных