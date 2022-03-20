МО РФ сообщило об ударе по центру ВСУ с иностранными наемниками

Ранее глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время Мединский указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. По словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.