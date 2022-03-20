МО РФ сообщило об ударе по центру ВСУ с иностранными наемниками
Вооруженные силы РФ нанесли удар ракетами воздушного базирования по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Центр находится в районе населенного пункта Овруч Житомирской области.
«Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников», — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Конашенков также сообщил об ударе крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря по цехам Нижинского ремонтного завода, где ремонтировалась поврежденная украинская бронетанковая техника. Также в Николаевской области российские военные уничтожили базу ВСУ с горюче-смазочными материалами. По словам Конашенкова, с этой базы шли поставки топлива для украинской бронетехники в районы боевых действий на юге Украины.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение. Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны.
Ранее глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время Мединский указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. По словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.