СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Гордона
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона, сообщает пресс-служба ведомства.
Гордону инкриминируются призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
В эфире украинского телевидения 16 марта Гордон, бывший депутат Киевского городского совета, призвал президента США Джо Байдена пригрозить своему российскому коллеге Владимиру Путину ядерным оружием, если тот будет «шантажировать» им США.
«Кроме того, он (Гордон) публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами Российской Федерации», — говорится в сообщении СКР.
Другой украинский журналист, Фахрудин Шарафмал, 16 марта в эфире канала «24» процитировал слова бывшего оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана, который утверждал, что для уничтожения нации нужно начинать с детей, чтобы они потом не смогли отомстить за смерть своих родителей. После этого СК России возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала, а глава Крыма Сергей Аксенов объявил награду в 10 млн руб. за его поимку. Позднее телеведущий извинился за свои высказывания.