СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Гордона

Другой украинский журналист, Фахрудин Шарафмал, 16 марта в эфире канала «24» процитировал слова бывшего оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана, который утверждал, что для уничтожения нации нужно начинать с детей, чтобы они потом не смогли отомстить за смерть своих родителей. После этого СК России возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала, а глава Крыма Сергей Аксенов объявил награду в 10 млн руб. за его поимку. Позднее телеведущий извинился за свои высказывания.