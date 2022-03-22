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Минобороны сообщило о взятии под контроль 10 населенных пунктов на Украине

Ведомости

Российские военные, а также силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) взяли под контроль 10 населенных пунктов на территории Украины, сообщил официальный представитель оборонного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ)», — заявил Конашенков. По его словам, силы ДНР взяли под контроль четыре населенных пункта — Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Помимо этого под контроль Народной милиции ЛНР перешли еще пять населенных пунктов, в том числе Калиново, Попасная, Новоалександровка, Степное и Богуславское. «Силы ЛНР продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника», — добавил представитель ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.

Накануне представитель ведомства сообщил об уничтожении батареи украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и склада с боеприпасами к ним, которые были расположены в торговом центре на окраине Киева. По словам Конашенкова, на окраине украинской столицы, в районе Виноградарь, украинские вооруженные силы в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из РСЗО по российским военнослужащим.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов на окраине Киева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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