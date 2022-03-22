Минобороны сообщило о взятии под контроль 10 населенных пунктов на Украине
Российские военные, а также силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) взяли под контроль 10 населенных пунктов на территории Украины, сообщил официальный представитель оборонного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ)», — заявил Конашенков. По его словам, силы ДНР взяли под контроль четыре населенных пункта — Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.
Помимо этого под контроль Народной милиции ЛНР перешли еще пять населенных пунктов, в том числе Калиново, Попасная, Новоалександровка, Степное и Богуславское. «Силы ЛНР продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника», — добавил представитель ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.
Накануне представитель ведомства сообщил об уничтожении батареи украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и склада с боеприпасами к ним, которые были расположены в торговом центре на окраине Киева. По словам Конашенкова, на окраине украинской столицы, в районе Виноградарь, украинские вооруженные силы в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из РСЗО по российским военнослужащим.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.