Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов на окраине Киева
Вооруженные силы РФ в ночь на 21 марта уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и склад с боеприпасами к ним, которые были расположены в торговом центре на окраине Киева, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Торговый центр во время удара не работал, подчеркнули в ведомстве.
По словам Конашенкова, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские вооруженные силы в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из РСЗО по российским военнослужащим. В Минобороны установили, что в расположенном рядом торговом центре был создан склад для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.
«Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами. На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет», — сказал Конашенков.
Ранее в понедельник об обстреле торгового центра в Подольском районе Киева, который включает в себя Виноградарь, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Минобороны обвиняет украинскую сторону в использовании жилых кварталов населенных пунктов и социальных объектов в качестве «живого щита» для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.