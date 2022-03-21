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Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов на окраине Киева

Ведомости

Вооруженные силы РФ в ночь на 21 марта уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и склад с боеприпасами к ним, которые были расположены в торговом центре на окраине Киева, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Торговый центр во время удара не работал, подчеркнули в ведомстве.

По словам Конашенкова, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские вооруженные силы в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из РСЗО по российским военнослужащим. В Минобороны установили, что в расположенном рядом торговом центре был создан склад для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.

«Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами. На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет», — сказал Конашенков.

Ранее в понедельник об обстреле торгового центра в Подольском районе Киева, который включает в себя Виноградарь, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Минобороны обвиняет украинскую сторону в использовании жилых кварталов населенных пунктов и социальных объектов в качестве «живого щита» для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных