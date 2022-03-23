Захарова заявила о невозможности переговоров по мирному договору с Японией

«Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным», — подчеркнула Захарова. По ее словам, Япония не просто присоединилась к этому «русофобскому хору», она встала в «авангарде». В нынешних условиях Токио пытается ретранслировать позицию Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавила она.