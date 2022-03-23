Лавров заявил о сложностях в переговорах с Украиной

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов переговоров. 18 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что начавшиеся 28 февраля переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.