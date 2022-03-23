Лавров заявил о сложностях в переговорах с Украиной
Российско-украинские переговоры идут тяжело, потому что Киев постоянно меняет позицию и отказывается от собственных предложений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.
«Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Москва не против посредничества западных стран в переговорах с Киевом, однако у нее есть четкие красные линии. Запад рассчитывает максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий и продолжать накачивать Украину оружием, добавил Лавров.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов переговоров. 18 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что начавшиеся 28 февраля переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.
Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, сообщил, что стороны максимально сблизили свои позиции по вопросам нейтрального статуса Украины и невступления республики в НАТО. Песков вчера заявил, что делегации не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров.