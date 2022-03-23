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Зеленский заявил о продвижении в переговорах с Москвой

Ведомости

Переговоры России и Украины проходят сложно и иногда скандально, однако шаг за шагом идут вперед, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Украинские представители работают на переговорах, которые фактически идут каждый день. Это очень сложно, подчас — скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил Зеленский.

Ранее, 18 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что начавшиеся 28 февраля переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.

Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, сообщил, что стороны максимально сблизили свои позиции по вопросам нейтрального статуса Украины и невступления республики в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что делегации не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров.

Ранее по теме: Песков оценил идею Зеленского о референдуме по итогам переговоров России и Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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