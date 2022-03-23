Зеленский заявил о продвижении в переговорах с Москвой
Переговоры России и Украины проходят сложно и иногда скандально, однако шаг за шагом идут вперед, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Украинские представители работают на переговорах, которые фактически идут каждый день. Это очень сложно, подчас — скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил Зеленский.
Ранее, 18 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что начавшиеся 28 февраля переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.
Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, сообщил, что стороны максимально сблизили свои позиции по вопросам нейтрального статуса Украины и невступления республики в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что делегации не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров.