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Политика

Песков оценил идею Зеленского о референдуме по итогам переговоров России и Украины

Ведомости

Украина как суверенное государство имеет право проводить различные процедуры, однако вынесение на референдум вопроса о достижении компромиссов между Москвой и Киевом навредит переговорному процессу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина — это суверенное государство, и какие-то там могут быть и должны быть внутригосударственные процедуры. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу», — сказал он, отметив, что переговоры идут «гораздо медленнее и менее содержательно», чем хотелось бы Кремлю.

Накануне президент Украины Зеленский сказал, что вопросы, по которым российская и украинская делегации могут достичь соглашения, должны быть вынесены на всеукраинский референдум. Например, тема гарантий безопасности, предоставления которых требует Киев, подразумевает внесение изменений в законодательство, в том числе в Конституцию, отметил глава государства.

Ранее, 18 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что начавшиеся 28 февраля переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий. 

Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, сообщил, что стороны максимально сблизили свои позиции по вопросам нейтрального статуса Украины и невступления республики в НАТО. Песков вчера заявил, что делегации не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров.

Ранее по теме: Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным Крым и Донбасс

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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