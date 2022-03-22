Песков оценил идею Зеленского о референдуме по итогам переговоров России и Украины
Украина как суверенное государство имеет право проводить различные процедуры, однако вынесение на референдум вопроса о достижении компромиссов между Москвой и Киевом навредит переговорному процессу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украина — это суверенное государство, и какие-то там могут быть и должны быть внутригосударственные процедуры. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу», — сказал он, отметив, что переговоры идут «гораздо медленнее и менее содержательно», чем хотелось бы Кремлю.
Накануне президент Украины Зеленский сказал, что вопросы, по которым российская и украинская делегации могут достичь соглашения, должны быть вынесены на всеукраинский референдум. Например, тема гарантий безопасности, предоставления которых требует Киев, подразумевает внесение изменений в законодательство, в том числе в Конституцию, отметил глава государства.
Ранее, 18 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что начавшиеся 28 февраля переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.