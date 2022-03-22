Песков оценил идею Зеленского о референдуме по итогам переговоров России и Украины

«Украина — это суверенное государство, и какие-то там могут быть и должны быть внутригосударственные процедуры. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу», — сказал он, отметив, что переговоры идут «гораздо медленнее и менее содержательно», чем хотелось бы Кремлю.