Зеленский заявил о возможности проведения референдума по договоренностям с Россией
Вопросы, по которым будет достигнуто возможное соглашение в ходе переговоров с Россией, должны быть вынесены на всеукраинский референдум. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
«Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — сказал Зеленский.
По его словам, в вопросах гарантии безопасности речь идет об изменениях украинского законодательства, в том числе конституции. Он добавил, что Киев не согласится на ультиматумы, которые выдвигает Москва.
В минувшую пятницу, 18 марта, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что российско-украинские переговоры могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий. Тогда же глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что стороны максимально сблизили свои позиции по вопросам нейтрального статуса Украины и невступления страны в НАТО. В Кремле заявили, что делегации не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.