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Зеленский заявил о возможности проведения референдума по договоренностям с Россией

Ведомости

Вопросы, по которым будет достигнуто возможное соглашение в ходе переговоров с Россией, должны быть вынесены на всеукраинский референдум. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — сказал Зеленский.

По его словам, в вопросах гарантии безопасности речь идет об изменениях украинского законодательства, в том числе конституции. Он добавил, что Киев не согласится на ультиматумы, которые выдвигает Москва.

В минувшую пятницу, 18 марта, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что российско-украинские переговоры могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий. Тогда же глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что стороны максимально сблизили свои позиции по вопросам нейтрального статуса Украины и невступления страны в НАТО. В Кремле заявили, что делегации не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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