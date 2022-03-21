Песков: прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет
Делегации России и Украины не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров, потому что любая остановка операции используется, чтобы продолжать атаки на российские войска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется этими самыми националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», — ответил Песков на вопрос, обсуждается ли прекращение огня на время переговоров. На вопрос, идет ли речь о нарушении режима прекращения огня с украинской стороны, Песков ответил: «Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс».
Песков напомнил, что российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем украинская. Для начала организации встречи президентов России и Украины «нужно сначала сделать домашнюю работу», то есть провести и согласовать результаты переговоров. «Пока существенного какого-то продвижения не обеспечено, пока говорить соответственно о встрече двух президентов — им просто нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», — отметил он.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех прошло уже четыре встречи. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели». Переговоры сторон продолжатся в понедельник, 21 марта, писал ТАСС со ссылкой на заявление политика.