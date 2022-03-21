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Песков: прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет

Ведомости

Делегации России и Украины не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров, потому что любая остановка операции используется, чтобы продолжать атаки на российские войска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется этими самыми националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», — ответил Песков на вопрос, обсуждается ли прекращение огня на время переговоров. На вопрос, идет ли речь о нарушении режима прекращения огня с украинской стороны, Песков ответил: «Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс».

Песков напомнил, что российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем украинская. Для начала организации встречи президентов России и Украины «нужно сначала сделать домашнюю работу», то есть провести и согласовать результаты переговоров. «Пока существенного какого-то продвижения не обеспечено, пока говорить соответственно о встрече двух президентов — им просто нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», — отметил он.

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех прошло уже четыре встречи. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели». Переговоры сторон продолжатся в понедельник, 21 марта, писал ТАСС со ссылкой на заявление политика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных