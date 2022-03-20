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На Украине назвали дату нового раунда переговоров с Россией

Ведомости

Переговоры российской и украинской делегаций могут состояться 21 марта, предполагается, что встреча пройдет в онлайн-формате, сообщили изданию «Украинская правда» член делегации Украины, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и неназванные источники. 

«Переговоры продолжаются каждый день. И сегодня тоже. На уровне экспертных групп», — сказал Арахамия. 

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех прошло уже четыре встречи. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

Путин во время беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Киев «стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения».

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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