На Украине назвали дату нового раунда переговоров с Россией
Переговоры российской и украинской делегаций могут состояться 21 марта, предполагается, что встреча пройдет в онлайн-формате, сообщили изданию «Украинская правда» член делегации Украины, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и неназванные источники.
«Переговоры продолжаются каждый день. И сегодня тоже. На уровне экспертных групп», — сказал Арахамия.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех прошло уже четыре встречи. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.
Путин во время беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Киев «стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения».
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska.