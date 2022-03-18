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Путин сообщил Шольцу о затягивании переговоров украинской стороной

Ведомости

Президент России Владимир Путни провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля. Темами разговора стали ситуация на Украине и переговорный процесс делегаций.

«Президент Владимир Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения», — говорится в сообщении.

В разговоре с Шольцем глава государства еще раз подчеркнул, что российские военные делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путём организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Путин сообщил, что только 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции была обеспечена эвакуация около 43 000 человек.

«Путин также обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе», — отметили в Кремле. Несмотря на все возникающие трудности, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов, говорится в сообщении.

Последний контакт Путина и Шольца состоялся 12 марта. Тогда в телефонной беседе поучаствовал также президент Франции Эммануэль Макрон. Путин рассказал о положении дел на Украине и гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции, сообщала пресс-служба Кремля.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. С тех пор стороны провели четыре раунда переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате.

Ранее по теме: В Кремле ответили на вопрос о мирном договоре с Киевом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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