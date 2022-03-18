Путин сообщил Шольцу о затягивании переговоров украинской стороной
Президент России Владимир Путни провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля. Темами разговора стали ситуация на Украине и переговорный процесс делегаций.
«Президент Владимир Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения», — говорится в сообщении.
В разговоре с Шольцем глава государства еще раз подчеркнул, что российские военные делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путём организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Путин сообщил, что только 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции была обеспечена эвакуация около 43 000 человек.
«Путин также обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе», — отметили в Кремле. Несмотря на все возникающие трудности, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов, говорится в сообщении.
Последний контакт Путина и Шольца состоялся 12 марта. Тогда в телефонной беседе поучаствовал также президент Франции Эммануэль Макрон. Путин рассказал о положении дел на Украине и гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции, сообщала пресс-служба Кремля.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. С тех пор стороны провели четыре раунда переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате.