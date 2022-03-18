Путин сообщил Шольцу о затягивании переговоров украинской стороной

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. С тех пор стороны провели четыре раунда переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате.