Мединский заявил о сближении Москвы и Киева по вопросу нейтрального статуса Украины
Представители Москвы и Киева максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», — сказал он (цитата по ТАСС).
В то же время Мединский указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Перспектива членства республики в НАТО закреплена в ее Конституции, однако отказ от этого украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко допустил еще 14 февраля.
Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. «Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят», — заявил он, пояснив, что не может раскрывать подробности.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
28 февраля Россия и Украина начали переговоры. Первые три раунда таковых прошли в Белоруссии, четвертый — по видеосвязи.