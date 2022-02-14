Посол Украины допустил отказ от вступления в НАТО
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от планов вступить в Североатлантический альянс, чтобы избежать «войны». Об этом он заявил в эфире радио BBC.
«Мы гибкие, мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придется пойти на серьезные уступки, это то, что мы можем сделать», — ответил Пристайко на вопрос, рассматривает ли Украина возможность отказа от планов вступить в НАТО (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил изданию «Сегодня», что ради сохранения жизней своих граждан Украина готова на любые форматы диалогов, однако планы страны вступить в НАТО закреплены в Конституции.
«Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс», — заявил Николенко (цитата по ТАСС). По его словам, поиск ответа на вопросы гарантий становится для Киева фундаментальной задачей, однако ни одно решение нельзя принимать вопреки Конституции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла вступление Украины в НАТО «красной линией» для России. 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
2 февраля El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Они были переданы Москве 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность документов.
В частности, из документов следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать.