Посол Украины допустил отказ от вступления в НАТО

«Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс», — заявил Николенко (цитата по ТАСС). По его словам, поиск ответа на вопросы гарантий становится для Киева фундаментальной задачей, однако ни одно решение нельзя принимать вопреки Конституции.