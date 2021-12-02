МИД назвал вступление Украины в НАТО «красной линией»

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что размещение военной инфраструктуры западных стран на Украине может быть «красной линией» для России. По его словам, размещение системы противоракетной обороны с возможностью замены ракет на ударные системы в Польше и Румынии создает угрозу для России. В ответ российская сторона начала разработку гиперзвукового оружия, подчеркнул он. Позднее президент сообщил, что Россия будет стремиться достичь соглашения с Западом об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи российских границ.