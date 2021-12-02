МИД назвал вступление Украины в НАТО «красной линией»
Вступление Украины в Североатлантический альянс для России было бы «красной линией», а втягивание Украины в военную повестку альянса чревато серьезными негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», — заявила она.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что размещение военной инфраструктуры западных стран на Украине может быть «красной линией» для России. По его словам, размещение системы противоракетной обороны с возможностью замены ракет на ударные системы в Польше и Румынии создает угрозу для России. В ответ российская сторона начала разработку гиперзвукового оружия, подчеркнул он. Позднее президент сообщил, что Россия будет стремиться достичь соглашения с Западом об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи российских границ.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у членов альянса нет единого мнения о вступлении Украины в альянс. Ранее он также говорил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз. Путин говорил, что помешать попытке вхождения Украины в Североатлантический альянс невозможно, но Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия таких шагов.