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МИД назвал вступление Украины в НАТО «красной линией»

Ведомости

Вступление Украины в Североатлантический альянс для России было бы «красной линией», а втягивание Украины в военную повестку альянса чревато серьезными негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», — заявила она.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что размещение военной инфраструктуры западных стран на Украине может быть «красной линией» для России. По его словам, размещение системы противоракетной обороны с возможностью замены ракет на ударные системы в Польше и Румынии создает угрозу для России. В ответ российская сторона начала разработку гиперзвукового оружия, подчеркнул он. Позднее президент сообщил, что Россия будет стремиться достичь соглашения с Западом об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи российских границ.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у членов альянса нет единого мнения о вступлении Украины в альянс. Ранее он также говорил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз. Путин говорил, что помешать попытке вхождения Украины в Североатлантический альянс невозможно, но Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия таких шагов.

Ранее по теме: Путин рассказал о «красных линиях» в отношениях с НАТО

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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