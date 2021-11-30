Путин рассказал о «красных линиях» в отношениях с НАТО

«Они [красные линии] в известной степени носят умозрительный характер... Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Вот кто может ответить на этот вопрос? А ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками», — сказал Путин.