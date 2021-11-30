Путин рассказал о «красных линиях» в отношениях с НАТО
Размещение военной инфраструктуры стран Запада на Украине для России может быть «красной линией», заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет».
«Они [красные линии] в известной степени носят умозрительный характер... Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Вот кто может ответить на этот вопрос? А ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками», — сказал Путин.
По его словам, размещение системы противоракетной обороны с возможностью замены ракет на ударные системы в Польше и Румынии создает угрозу для России. В ответ российская сторона начала разработку гиперзвукового оружия, подчеркнул он.
«Где эти красные линии? Это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить из этой территории... Если на территории Украины возникнут комплексы ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут», — подчеркнул российский лидер.
«Создание таких угроз для нас и есть красная линия», — резюмировал Путин.