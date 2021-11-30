МИД заявил о полетах более 50 разведсамолетов НАТО в неделю у границ России

12 ноября военные корабли ВМС США, Турции, Румынии и Украины провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря. В них участвовали семь кораблей, в том числе ракетный эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, и флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney. 25 ноября командование Шестого флота ВМС США сообщило, что ракетный эсминец Arleigh Burke направляется в Черное море для работы с союзниками и партнерами НАТО.