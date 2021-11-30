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МИД заявил о полетах более 50 разведсамолетов НАТО в неделю у границ России

Ведомости

Средства объективного контроля России каждую неделю регистрируют полеты более 50 самолетов-разведчиков стран НАТО у границ страны, говорится в материале «Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса», опубликованном на сайте МИД России.

В министерстве отметили, что в последнее время наблюдается существенное усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе. «Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в т.ч. внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов- разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», — добавили в МИД. 

По данным министерства, альянс целенаправленно испытывает Россию на прочность направлением кораблей и самолетов к границам страны и вынуждает реагировать на это. «При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», — подчеркнули в МИД.

12 ноября военные корабли ВМС США, Турции, Румынии и Украины провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря. В них участвовали семь кораблей, в том числе ракетный эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, и флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney. 25 ноября командование Шестого флота ВМС США сообщило, что ракетный эсминец Arleigh Burke направляется в Черное море для работы с союзниками и партнерами НАТО. 

24 ноября Черноморский флот сообщил, что экипажи российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 авиационного соединения Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем и отработали бомбовые удары по кораблям условного противника. Также в учении приняли участие около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль «Василий Быков» и малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск». 

Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море «серьезным вызовом» для страны и выразил обеспокоенность использованием в них стратегической авиации с боевым оружием. Россия в ноябре усилила слежку за кораблями США в регионе, однако Путин все же отклонил инициативу Минобороны провести незапланированные учения в ответ, посчитав ее нецелесообразной.

Ранее по теме: Россия провела учения в Черном море на фоне захода в акваторию эсминца США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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