Россия провела учения в Черном море на фоне захода в акваторию эсминца США
Российские войска провели учения с противоракетными комплексами «Бал» и «Бастион» на берегу Черного моря на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke, сообщил Черноморский флот.
«Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учение по уничтожению кораблей условного противника в акватории Черного моря», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). В ходе учения военные выполнили условные пуски ракет.
Во время учений ракетные комплексы совершили марш в позиционные районы, обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли ее на сопровождение. Затем комплексы были приведены к бою. Они отработали алгоритм нанесения ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ударов. Учение прошло в соответствием с планом болевой подготовки сил Черноморского флота, добавили в пресс-службе.
24 ноября Черноморский флот сообщил, что экипажи российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 авиационного соединения Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем и отработали бомбовые удары по кораблям условного противника. Также в учении приняли участие около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль «Василий Быков» и малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».
25 ноября командование Шестого флота ВМС США сообщило, что ракетный эсминец Arleigh Burke направляется в Черное море для работы с союзниками и партнерами НАТО. 12 ноября военные корабли ВМС США, Турции, Румынии и Украины провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря. В них участвовали семь кораблей, в том числе ракетный эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, и флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.
Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море «серьезным вызовом» для страны и выразил обеспокоенность использованием в них стратегической авиации с боевым оружием. Россия в ноябре усилила слежку за кораблями США в регионе, однако Путин все же отклонил инициативу Минобороны провести незапланированные учения в ответ, посчитав ее нецелесообразной.