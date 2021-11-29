Россия провела учения в Черном море на фоне захода в акваторию эсминца США

Во время учений ракетные комплексы совершили марш в позиционные районы, обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли ее на сопровождение. Затем комплексы были приведены к бою. Они отработали алгоритм нанесения ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ударов. Учение прошло в соответствием с планом болевой подготовки сил Черноморского флота, добавили в пресс-службе.