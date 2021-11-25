США направили в Черное море ракетный эсминец Arleigh Burke для учений с НАТО
Ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море, сообщило в четверг, 25 ноября, командование Шестого флота ВМС США.
Американский боевой корабль приступит к работе с союзниками и партнерами НАТО, говорится в сообщении. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин называл военные учения альянса в Черном море одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания, которую США исповедуют в отношении России и Китая.
12 ноября военные корабли ВМС США, Турции, Румынии и Украины провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря. В них участвовали семь кораблей, в том числе ракетный эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, и флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.
Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море «серьезным вызовом» для страны и выразил обеспокоенность использованием в них стратегической авиации с боевым оружием. Россия в ноябре усилила слежку за кораблями США в регионе, однако Путин все же отклонил инициативу Минобороны провести незапланированные учения в ответ, посчитав ее нецелесообразной.