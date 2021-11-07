Шойгу рассказал о слежке за кораблями США в Черном море
Корабли НАТО, США и нечерноморских стран пытаются проверить, как выстроена система обороны юга России. Провокации со стороны иностранных кораблей возможны в любой момент, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Российские военные наблюдают за действиями таких кораблей и сопровождают их, чтобы не допустить повторения ситуации с британским судном, подчеркнул он.
«Когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Зашедшие в Черное море корабли планируют проводить учения с грузинским флотом и украинским флотом, Россия тоже не отказывается от учений, подчеркнул глава Минобороны.
Сейчас в Черном море находятся два корабля ВМС США — командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. Ранее Шестой флот США объявил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
В июне российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, который пересек границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.