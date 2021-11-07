Шойгу рассказал о слежке за кораблями США в Черном море

«Когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).