Газета
Общество

Шойгу рассказал о слежке за кораблями США в Черном море

Ведомости

Корабли НАТО, США и нечерноморских стран пытаются проверить, как выстроена система обороны юга России. Провокации со стороны иностранных кораблей возможны в любой момент, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российские военные наблюдают за действиями таких кораблей и сопровождают их, чтобы не допустить повторения ситуации с британским судном, подчеркнул он.

«Когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Зашедшие в Черное море корабли планируют проводить учения с грузинским флотом и украинским флотом, Россия тоже не отказывается от учений, подчеркнул глава Минобороны.

Сейчас в Черном море находятся два корабля ВМС США — командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. Ранее Шестой флот США объявил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В июне российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, который пересек границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.

Ранее по теме: В Госдуме призвали США отказаться от провокаций в Черном море

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных