В Госдуме призвали США отказаться от провокаций в Черном море
Американским военным не стоит устраивать провокации и «безобразничать» вблизи российской границы в Черном море, так как это может быть небезопасно, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», — сказал Шеремет, его слова передает «РИА Новости».
Он также добавил, что любые попытки провокаций возле российских границ «будут пресечены на корню». Депутат отметил, что Россия не заинтересована в конфликтах и призвал решить возникшие проблемы за столом переговоров.
«Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны», — заключил Шеремет.
В акваторию Черного моря 4 ноября зашел корабль USS Mount Whitney, российские военные начали следить за его действиями, сообщал Национальный центр управления обороной РФ. До этого в Черное море также направился ракетный эсминец USS Porter.
15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы