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В Госдуме призвали США отказаться от провокаций в Черном море

Ведомости

Американским военным не стоит устраивать провокации и «безобразничать» вблизи российской границы в Черном море, так как это может быть небезопасно, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», — сказал Шеремет, его слова передает «РИА Новости».

Он также добавил, что любые попытки провокаций возле российских границ «будут пресечены на корню». Депутат отметил, что Россия не заинтересована в конфликтах и призвал решить возникшие проблемы за столом переговоров.

«Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны», — заключил Шеремет.

В акваторию Черного моря 4 ноября зашел корабль USS Mount Whitney, российские военные начали следить за его действиями, сообщал Национальный центр управления обороной РФ. До этого в Черное море также направился ракетный эсминец USS Porter.

15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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