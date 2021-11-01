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Путин прокомментировал заход американского эсминца в Черное море

Ведомости

Посмотреть на зашедший в Черное море американский эсминец можно в бинокль или в прицел систем обороны, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. Стенограмма опубликована на сайте Кремля. 

Президент отметил, что России нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны из-за разработки в ведущих странах перспективных ударных средств нападения с высокими скоростными характеристиками. Также этого требует общая военно-политическая обстановка, в том числе рост числа полетов авиации НАТО вблизи России и появление в Балтийском и Черном морях кораблей Североатлантического альянса с управляемым ракетным оружием.

«Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», — добавил Путин.

По его словам, за последние годы заметно выросли возможности российских войск в сфере воздушно-космической обороны. Система предупреждения о ракетном нападении работает эффективно, она гарантированно выявляет пуски баллистических ракет, определяет их параметры и своевременно оповещает о них центры боевого управления войск, отметил президент.

За неделю США направили в акваторию Черного моря два ракетных эсминца - USS Porter и USS Mount Whitney. Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские военные начали отслеживать эсминец USS Porter, вооруженный крылатыми ракетами. До этого судно проходило учения с кораблями из Италии, Турции, Германии и Румынии. 

В октябре бомбардировщики ВВС США отрабатывали уничтожение Черноморского флота России, писал Forbes. Речь идет о стратегических бомбардировщиках B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, которые в начале октября были переброшены в Англию с авиабазы Дайс в штате Техас. 

15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы, сообщало Минобороны.

Ранее по теме: США направили в Черное море второе судно за неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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