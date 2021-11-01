Путин прокомментировал заход американского эсминца в Черное море

«Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», — добавил Путин.