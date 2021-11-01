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США направили в Черное море второе судно за неделю

Ведомости

Американский ракетный эсминец USS Mount Whitney и сотрудники главного морского боевого штаба НАТО направились в акваторию Черного моря, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе, сообщил Шестой флот ВМС США в своем аккаунте в Twitter. 

29 октября Шестой флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец USS Porter также направился в Черное море для совместных действий с НАТО и его партнерами. После этого Национальный центр управления обороной сообщил, что российские военные начали отслеживать эсминец, вооруженный крылатыми ракетами. До этого судно проходило учения с кораблями из Италии, Турции, Германии и Румынии. 

В октябре бомбардировщики ВВС США отрабатывали уничтожение Черноморского флота России, писал Forbes. Речь идет о стратегических бомбардировщиках B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, которые в начале октября были переброшены в Англию с авиабазы Дайс в штате Техас. 

15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы, сообщало Минобороны. Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал провокацией действия американского эсминца. 

Ранее по теме: Российский флот начал следить за действиями эсминца США в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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