США направили в Черное море второе судно за неделю

29 октября Шестой флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец USS Porter также направился в Черное море для совместных действий с НАТО и его партнерами. После этого Национальный центр управления обороной сообщил, что российские военные начали отслеживать эсминец, вооруженный крылатыми ракетами. До этого судно проходило учения с кораблями из Италии, Турции, Германии и Румынии.