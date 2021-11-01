США направили в Черное море второе судно за неделю
Американский ракетный эсминец USS Mount Whitney и сотрудники главного морского боевого штаба НАТО направились в акваторию Черного моря, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе, сообщил Шестой флот ВМС США в своем аккаунте в Twitter.
29 октября Шестой флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец USS Porter также направился в Черное море для совместных действий с НАТО и его партнерами. После этого Национальный центр управления обороной сообщил, что российские военные начали отслеживать эсминец, вооруженный крылатыми ракетами. До этого судно проходило учения с кораблями из Италии, Турции, Германии и Румынии.
В октябре бомбардировщики ВВС США отрабатывали уничтожение Черноморского флота России, писал Forbes. Речь идет о стратегических бомбардировщиках B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, которые в начале октября были переброшены в Англию с авиабазы Дайс в штате Техас.
15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы, сообщало Минобороны. Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал провокацией действия американского эсминца.