Российский флот начал следить за действиями эсминца США в Черном море
В акваторию Черного моря зашел эсминец Porter ВМС США с управляемым ракетным оружием, Черноморский флот следит его за действиями, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября», — сообщили в центре.
Американский эсминец направился в Черное море для совместных операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сообщал Шестой флот США. Также туда направляется флагманский командный корабль Mount Whitney для совместных операций с силами НАТО.
В октябре бомбардировщики ВВС США отрабатывали уничтожение Черноморского флота России, писал Forbes. Речь идет о стратегических бомбардировщиках B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, которые в начале октября были переброшены в Англию с авиабазы Дайс в штате Техас.
15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы, сообщало Минобороны. Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал провокацией действия американского эсминца.