США подтвердили подлинность опубликованных в СМИ ответов по гарантиям безопасности

В частности, из документов следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.