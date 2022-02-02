США подтвердили подлинность опубликованных в СМИ ответов по гарантиям безопасности
Опубликованные испанской газетой El Pais ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности являются подлинными, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, слова которого приводит ТАСС.
«Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями», — сказал он.
Письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности El Pais опубликовала 2 февраля. Они были переданы Москве 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы.
В частности, из документов следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
Документы являются ответом на предложения России от 17 декабря 2021 г., предполагающие, среди прочего, отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.