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Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным Крым и Донбасс

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию «Суспiльне», что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным на первой встрече темы Крыма и Донбасса. 

«На первой встрече с президентом России я готов поднимать вопросы Крыма и Донбасса <…> они актуальны, для нас они важны — об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — заявил Зеленский.

По его словам, чтобы найти выход в вопросах Крыма и Донбасса, нужно «сделать этот первый шаг»: добиться окончания военной операции и гарантий безопасности Украины. «Если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом. Это достаточно долгий процесс будет решаться и Советом, и народом Украины», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины несколько раз выражал готовность к переговорам с Путиным, в том числе до начала спецоперации России на Украине 24 февраля. 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для начала организации встречи президентов «нужно сначала сделать домашнюю работу», то есть провести и согласовать результаты переговоров. По его словам, стороны пока не достигли договоренностей, которые могли бы зафиксировать президенты России и Украины. 

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska заявил, что встреча сторон может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели».

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех прошло уже пять раундов. Накануне прошла очередная встреча делегаций, она продолжалась полтора часа.

18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.

Ранее по теме: Песков: прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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