Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным Крым и Донбасс

По его словам, чтобы найти выход в вопросах Крыма и Донбасса, нужно «сделать этот первый шаг»: добиться окончания военной операции и гарантий безопасности Украины. «Если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом. Это достаточно долгий процесс будет решаться и Советом, и народом Украины», — подчеркнул Зеленский.