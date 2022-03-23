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В Кремле прокомментировали планы исключить Россию из G20

Ведомости

США продолжат давление на разные страны, однако ряд государств предпочитают придерживаться своей точки зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США обсудить с партнерами и союзниками исключение России из G20.

«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране США оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, — это всем хорошо известно. Что касается G20 — все-таки это формат многосторонний, там существуют разные точки зрения. Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны. Но как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитает придерживаться своей независимой суверенной точки зрения», — заявил Песков.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США вместе с союзниками и партнерами по G20 обсудят исключение России из форума. Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что считает бессмысленным и нецелесообразным комментировать гипотетические заявления о возможном исключении России из G20, писал ТАСС. В МИДе Китая в ответ на инициативу заявили, что ни один участник «Большой двадцатки» не имеет права исключать другого.

Об обсуждении возможности замены России Польшей в G20 говорил глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау. По данным Reuters, на прошлой неделе состоялась встреча министра экономического развития и технологий Польши Петра Новака и министра торговли США Джины Раймондо. Последняя приветствовала идею выслушать предложения Польши по работе G20, но не стала высказывать позицию от имени правительства США. В Польше заявили, что предложили заменить Россию в G20 и получили от представителей США «положительный ответ».

G20 — это форум международного сотрудничества по темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки. Постоянными членами G20, кроме России, являются США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Китай, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, а также Евросоюз. Россия участвует в группе с 2013 г.

Ранее по теме: МИД Китая прокомментировал планы исключить Россию из G20

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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