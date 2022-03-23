В Кремле прокомментировали планы исключить Россию из G20

«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране США оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, — это всем хорошо известно. Что касается G20 — все-таки это формат многосторонний, там существуют разные точки зрения. Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны. Но как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитает придерживаться своей независимой суверенной точки зрения», — заявил Песков.