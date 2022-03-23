В Кремле прокомментировали планы исключить Россию из G20
США продолжат давление на разные страны, однако ряд государств предпочитают придерживаться своей точки зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США обсудить с партнерами и союзниками исключение России из G20.
«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране США оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, — это всем хорошо известно. Что касается G20 — все-таки это формат многосторонний, там существуют разные точки зрения. Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны. Но как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитает придерживаться своей независимой суверенной точки зрения», — заявил Песков.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США вместе с союзниками и партнерами по G20 обсудят исключение России из форума. Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что считает бессмысленным и нецелесообразным комментировать гипотетические заявления о возможном исключении России из G20, писал ТАСС. В МИДе Китая в ответ на инициативу заявили, что ни один участник «Большой двадцатки» не имеет права исключать другого.
Об обсуждении возможности замены России Польшей в G20 говорил глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау. По данным Reuters, на прошлой неделе состоялась встреча министра экономического развития и технологий Польши Петра Новака и министра торговли США Джины Раймондо. Последняя приветствовала идею выслушать предложения Польши по работе G20, но не стала высказывать позицию от имени правительства США. В Польше заявили, что предложили заменить Россию в G20 и получили от представителей США «положительный ответ».
G20 — это форум международного сотрудничества по темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки. Постоянными членами G20, кроме России, являются США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Китай, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, а также Евросоюз. Россия участвует в группе с 2013 г.