МИД Китая прокомментировал планы исключить Россию из G20

Ранее глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау сообщил о ведущейся дискуссии на тему возможности замены России Польшей в G20. По данным Reuters, на прошлой неделе состоялась встреча министра экономического развития и технологий Польши Петра Новака и министра торговли США Джины Раймондо. Последняя приветствовала выслушивание предложения Польши по работе G20, но не стала высказывать позицию от имени правительства США. В Польше заявили, что предложили заменить Россию в G20 и получили от представителей США «положительный ответ».