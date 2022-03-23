Советник Байдена рассказал об обсуждении исключения России из G20

«Мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе. Но что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — заявил Салливан.