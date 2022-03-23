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Советник Байдена рассказал об обсуждении исключения России из G20

Ведомости

Власти США проконсультируются со своими союзниками и партнерами по «большой двадцатке» по поводу исключения из ее состава России, прежде чем что-либо анонсировать, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе. Но что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — заявил Салливан.

Ранее глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау сообщил о ведущейся дискуссии на тему возможности замены России Польшей в G20. По данным Reuters, на прошлой неделе состоялась встреча министра экономического развития и технологий Польши Петра Новака и министра торговли США Джины Раймондо. Последняя приветствовала выслушивание предложения Польши по работе G20, но не стала высказывать позицию от имени правительства США. В Польше заявили, что предложили заменить Россию в G20 и получили от представителей США «положительный ответ».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, считает бессмысленным и нецелесообразным комментировать гипотетические заявления о возможном исключении России из G20, писал ТАСС.

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G20 представляет собой форум международного сотрудничества по различным темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки. По данным на сайте Минэкономразвития России, в нем участвуют государства с развитыми и развивающимися экономиками, на которые приходятся около 80% мирового ВВП и торговли и около двух третей населения Земли.

Постоянными членами G20, кроме России, являются США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Китай, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, а также Евросоюз. Россия участвует в группе с 2013 г.

Ранее по теме: Польша заявила о готовности заменить Россию в G20

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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