Польша заявила о готовности заменить Россию в G20

G20 представляет собой форум международного сотрудничества по различным темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки. По данным на сайте Минэкономразвития России, в нем участвуют государства с развитыми и развивающимися экономиками, на которые приходятся около 80% мирового ВВП и торговли и около двух третей населения Земли.