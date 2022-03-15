Польша заявила о готовности заменить Россию в G20
Польша может заменить Россию в «группе 20» (G20), заявил журналистам польский министр иностранных дел Збигнев Рау.
«Этот вопрос появляется в дискуссии не только польской, но и международной», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). В то же время Рау отметил, что пока преждевременно «занимать позицию» по данному вопросу.
G20 представляет собой форум международного сотрудничества по различным темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки. По данным на сайте Минэкономразвития России, в нем участвуют государства с развитыми и развивающимися экономиками, на которые приходятся около 80% мирового ВВП и торговли и около двух третей населения Земли.
Постоянными членами G20, кроме России, являются США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Китай, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, а также Евросоюз. Россия участвует в группе с 2013 г.