МИД России объявил Совету Европы о выходе из организации

Россия стала членом Совета Европы в 1996 г. 25 февраля текущего года организация решила ограничить права России из-за специальной военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека, однако ее полномочия будут урезаны. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.