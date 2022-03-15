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МИД России объявил Совету Европы о выходе из организации

Ведомости

Россия передала генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе из организации, следует из сообщения российского МИДа.

«15 марта с.г. Генеральному секретарю М.Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации. Всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг», — говорится в сообщении российского ведомства.

В МИДе отметили, что страны НАТО и Евросоюза последовательно превращают Совет Европы в «инструмент антироссийской политики» и отказываются от равноправного диалога.

«Организация фактически утратила свой многоотраслевой характер, превратившись в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека в нарушение закрепленных в Уставе СЕ и базовых конвенциях принципов и ценностей», — добавили в ведомстве.

При этом Москва считает, что выход из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан: в конституции РФ установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. В свою очередь, положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство, заявили в ведомстве.

Россия стала членом Совета Европы в 1996 г. 25 февраля текущего года организация решила ограничить права России из-за специальной военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека, однако ее полномочия будут урезаны. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.

О решении отказаться от участия в Совете Европы российский МИД заявил 10 марта. Ведомство отметило, что российская сторона больше не намерена мириться с «подрывными действиями», осуществляемыми западными странами. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — подчеркнуто в заявлении МИДа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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